路透基点：日盛国际租赁重返市场，筹办25亿台币再融资贷款--TRLPC

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透香港4月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，独家牵头行兼簿记行--台湾银行为日盛国际租赁筹办的25亿台币(7,700万美元)三年期循环信贷已进入一般银团阶段。
该贷款的利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码105个基点，税前利率下限为1.7%。
银行可以按三种层级参贷：承贷6亿台币或更多可获25个基点的前端费；承贷4-5.99亿台币可获18个基点的前端费；承贷2-3.99亿台币可获10个基点的前端费。
回复截止日期为5月20日。
贷款由日盛国际租赁董事长以及母公司--日盛金融控股公司的一位大股东提供个人担保。
资金用于为该公司2013年7月签署的21亿台币三年期循环信贷再融资。这笔贷款将于今年到期，牵头行也是台湾银行，利率为较台湾二级市场商业票据利率加码100个基点。最高前端费为22个基点。
日盛国际租赁上次是在2015年8月进入贷款市场，当时筹办了一笔17亿台币等额三年期循环贷款。这笔贷款由13.2亿台币A档和1,200万美元B档组成。A当的利率为较三个月期Taibor加码120个基点，B档较三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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