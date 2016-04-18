路透基点：日盛国际租赁重返市场，筹办25亿台币再融资贷款--TRLPC

路透香港4月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，独家牵头行兼簿记行--台湾银行为日盛国际租赁筹办的25亿台币(7,700万美元)三年期循环信贷已进入一般银团阶段。

该贷款的利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码105个基点，税前利率下限为1.7%。

银行可以按三种层级参贷：承贷6亿台币或更多可获25个基点的前端费；承贷4-5.99亿台币可获18个基点的前端费；承贷2-3.99亿台币可获10个基点的前端费。

回复截止日期为5月20日。

贷款由日盛国际租赁董事长以及母公司--日盛金融控股公司的一位大股东提供个人担保。

资金用于为该公司2013年7月签署的21亿台币三年期循环信贷再融资。这笔贷款将于今年到期，牵头行也是台湾银行，利率为较台湾二级市场商业票据利率加码100个基点。最高前端费为22个基点。

日盛国际租赁上次是在2015年8月进入贷款市场，当时筹办了一笔17亿台币等额三年期循环贷款。这笔贷款由13.2亿台币A档和1,200万美元B档组成。A当的利率为较三个月期Taibor加码120个基点，B档较三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)