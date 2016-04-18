中国汇市：客盘购汇致人民币早盘升幅收窄，短期料难见趋势性升贬走势

* 人民币早盘升幅收窄，中间价上升

* 客盘购汇需求推低汇价，弱于中间价

* 客盘从积极购汇逐渐向用时购汇

* 短期料仍难见趋势性升贬走势

路透上海4月18日 - 人民币兑美元即期 周一早盘升幅收窄，中间价则上升因隔夜美元指数震荡回落。交易员称，虽然人民币中间价出现反弹，但因市场担忧中国经济是否企稳，客盘购汇需求推低汇价弱于中间价，但还都在可控范围内，短期料仍难见趋势性升贬走势。

他们并指出，随着市场维持区间双向波动走势时间延续，企业的态度似乎也出现了一定变化，虽然有购汇需求，但和此前积极购汇已逐渐转为用时才出手购汇。

“中国周六（公布的首季）GDP环比没那么乐观，当然美联储加息也没那么着急，现在是比较纠结，在寻找方向的时期，但区间波动也是一个方式。”一外资行交易员称。

中国国家统计局周五公布，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，刷新2009年一季度以来最低水平。周六又公布首季GDP环比增长1.1%，创该数据有官方统计以来最低。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(15日)的人民币汇率指数 为97.38，较前周下跌0.27%，较2014年底下跌2.62%，该指数并连续三周创记录新低。

中国央行行长周小川周六在华盛顿的国际货币基金组织（IMF）IMFC会议上表示，近期外汇市场企稳，人民币对一篮子货币汇率保持了基本稳定。中方有信心识别并及时化解可能的风险，保持中国经济金融稳定。

北京时间11:45，人民币兑美元 即期报6.4800元，上日收报6.4816元。今日人民币兑美元中间价 报6.4787元，上日中间价为6.4908元。人民币兑美元即期成交额 为62.65亿美元，上日半日为79亿美元。

全球汇市方面，大宗商品货币周一盘初下跌，避险日圆则上涨，之前全球主要产油国未能就冻产达成协议，推动油价重启跌势。加元 及澳元 跌幅均超1%。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.668元, 上日尾盘为6.6573元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.491元, 上一交易日尾盘报6.4842元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4812；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。