中国汇市：客盘购汇致人民币早盘升幅收窄，短期料难见趋势性升贬走势

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
* 人民币早盘升幅收窄，中间价上升
* 客盘购汇需求推低汇价，弱于中间价
* 客盘从积极购汇逐渐向用时购汇
* 短期料仍难见趋势性升贬走势
路透上海4月18日 - 人民币兑美元即期 周一早盘升幅收窄，中间价则上升因隔夜美元指数震荡回落。交易员称，虽然人民币中间价出现反弹，但因市场担忧中国经济是否企稳，客盘购汇需求推低汇价弱于中间价，但还都在可控范围内，短期料仍难见趋势性升贬走势。
他们并指出，随着市场维持区间双向波动走势时间延续，企业的态度似乎也出现了一定变化，虽然有购汇需求，但和此前积极购汇已逐渐转为用时才出手购汇。
“中国周六（公布的首季）GDP环比没那么乐观，当然美联储加息也没那么着急，现在是比较纠结，在寻找方向的时期，但区间波动也是一个方式。”一外资行交易员称。
中国国家统计局周五公布，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，刷新2009年一季度以来最低水平。周六又公布首季GDP环比增长1.1%，创该数据有官方统计以来最低。
中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(15日)的人民币汇率指数 为97.38，较前周下跌0.27%，较2014年底下跌2.62%，该指数并连续三周创记录新低。
中国央行行长周小川周六在华盛顿的国际货币基金组织（IMF）IMFC会议上表示，近期外汇市场企稳，人民币对一篮子货币汇率保持了基本稳定。中方有信心识别并及时化解可能的风险，保持中国经济金融稳定。
北京时间11:45，人民币兑美元 即期报6.4800元，上日收报6.4816元。今日人民币兑美元中间价 报6.4787元，上日中间价为6.4908元。人民币兑美元即期成交额 为62.65亿美元，上日半日为79亿美元。
全球汇市方面，大宗商品货币周一盘初下跌，避险日圆则上涨，之前全球主要产油国未能就冻产达成协议，推动油价重启跌势。加元 及澳元 跌幅均超1%。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.668元, 上日尾盘为6.6573元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.491元, 上一交易日尾盘报6.4842元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4812；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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