中国货币市场：流动性仍宽回购利率多续跌，关注MLF到期影响

路透上海4月18日 - 中国银行间市场周一主要回购利率多继续走低，资金面整体仍维持宽松格局。交易员称，月度缴税将接近尾声，但是目前对资金的影响仍不明显，场内大行供给尚属充裕，资金拆借难度并不大。

他们并表示，不过明日起本周还将有大量MLF到期，对流动性预期仍不敢掉以轻心，谨慎关注资金波动以及央行后续操作。

“早上倒是好借，松的，平头寸也不难，缴税今天最后一天，但资金面无感，”上海一银行交易员表示，毕竟MLF还没有到期，还是晚点再观察一下。

据路透统计，本月将共有5,510亿元的MLF到期，分别在4月19日和21日。上周三，央行对17家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,855亿元人民币，包括三个月期和六个月两个品种，利率均与上期持平。

华北一券商交易员表示，资金还是好借，但是并不像以往可以“秒平”，MLF上周已经续作了一部分，今天公开市场也没有加量操作，对于质押信用债品种的机构来说，还是要小心谨慎一些。

央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净投放150亿元。据路透统计，本周共有1,900亿元逆回购到期，期限均为七天。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9716 1.9806 -0.90

七天 2.2893 2.3232 -3.39

14天 2.7216 2.6807 +4.09

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.4400 1.8950 +54.50

七天 2.2000 2.0000 +20.00

14天 2.4800 2.3550 +12.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9900 1.9900 +0.00

七天 2.3500 2.4100 -6.00

14天 2.8500 2.7000 +15.00

Shibor

其中:隔夜 1.9980 1.9950 +0.30

七天 2.3020 2.3010 +0.10

三个月 2.8480 2.8480 +0.00