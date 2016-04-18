中国债市动态：现券收益率变化不大交投清淡，信用债整体需求下降

路透上海4月18日 - 向好经济数据冲击过后，中国银行间债市周一早盘走稳，以利率债为主的收益率窄幅波动，但交投较为清淡。信用债市场上，受近来众多风险事件影响，非过剩行业的债券取消发行也不断增加，整体需求有所下降。

华中一银行交易员称，10年国开等利率债早盘收益率变化不大，多为1个基点(bp)上下的波动。另外，机构观望情绪较重交投不旺。

对于信用债，她指出，“整体需求都下来了，现在什么行业都受牵连，国企、央企也不靠谱，再看一看吧。”

剩余期限近10年的国开行新指标券160210最新报价 在3.35%/3.30%，上日尾盘为3.35%/3.31%。

中国铁路物资公司上周宣布，因论证改革脱困措施及债务偿付等重大事项，其168亿元全部未到期债券宣布暂停交易。作为第四家曝出债券兑付风险的央企，令市场上本已动摇的“央企信仰”再遭冲击。