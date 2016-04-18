中国债市动态：现券收益率变化不大交投清淡，信用债整体需求下降

马来西亚期市：棕榈油期货因供应吃紧上涨逾1%，尾随豆油走高
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
路透上海4月18日 - 向好经济数据冲击过后，中国银行间债市周一早盘走稳，以利率债为主的收益率窄幅波动，但交投较为清淡。信用债市场上，受近来众多风险事件影响，非过剩行业的债券取消发行也不断增加，整体需求有所下降。
华中一银行交易员称，10年国开等利率债早盘收益率变化不大，多为1个基点(bp)上下的波动。另外，机构观望情绪较重交投不旺。
对于信用债，她指出，“整体需求都下来了，现在什么行业都受牵连，国企、央企也不靠谱，再看一看吧。”
剩余期限近10年的国开行新指标券160210最新报价 在3.35%/3.30%，上日尾盘为3.35%/3.31%。
中国铁路物资公司上周宣布，因论证改革脱困措施及债务偿付等重大事项，其168亿元全部未到期债券宣布暂停交易。作为第四家曝出债券兑付风险的央企，令市场上本已动摇的“央企信仰”再遭冲击。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.68元人民币，较上日结算价涨0.02%；10年期国债主力合约T1606 收报99.54元，较上日结算价亦涨0.02%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。