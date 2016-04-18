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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 12:57 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元走弱，市场呈现避险心态

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* 英镑兑美元下跌0.3%，日圆交叉盘遭遇卖盘，市场呈现避险心态

* 英国地产上涨，英国财政大臣奥斯本严厉警告退欧风险

* 动能指标显示冲突，五、10及20日移动均线下跌

* 若收在1.4050支撑区间下方，将不利，并下看2月低位1.3836

* 周五的1.4134低位和稍早的1.4240高位是初步支撑及阻力位

* 图表：reut.rs/1WA9Ia5

(完)

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