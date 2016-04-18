《汇市简讯》英镑兑美元走弱，市场呈现避险心态

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
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* 英镑兑美元下跌0.3%，日圆交叉盘遭遇卖盘，市场呈现避险心态
* 英国地产上涨，英国财政大臣奥斯本严厉警告退欧风险
* 动能指标显示冲突，五、10及20日移动均线下跌
* 若收在1.4050支撑区间下方，将不利，并下看2月低位1.3836
* 周五的1.4134低位和稍早的1.4240高位是初步支撑及阻力位
* 图表：reut.rs/1WA9Ia5
(完)
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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