《中国金融债发行日程表》--4月18日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *进出口行 60 1 2.46% 固息金融债 4/14-4/18 60 3 3.0007% 60 5 3.1475% 70 10 3.5377% (2016年第四期、第1-3期增发债) 国开行 120 10 *3.4143% 固息增发债 4/15-4/18 30 20 *3.9775% (2016年第10期、五期增发债) *农发行 60 1 2.4167% 固息增发债 4/19-4/20 40 3 2.9670% 60 5 3.1406% 40 7 3.4336% 60 10 3.4881% (2016年1-5期增发债) *国开行 至多60 1 周二招标 固息增发债 4/20-4/21 至多60 3 至多70 5 至多60 7 (2016年第九、八、六、七期增发债) *农发行 至多60 1 周三招标 固息金融债 4/21-4/22 至多60 3 至多60 5 至多50 7 至多50 10 *国开行 至多120 10 周四招标 固息增发债 4/22-4/25 至多30 20 (2016年第10期、五期增发债) *进出口行 至多60 3 周四招标 固息金融债 4/21-4/25 至多70 5 至多70 10 (2016年第1-3期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次