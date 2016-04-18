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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 16:01 BJT

《中国金融债发行日程表》--4月18日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 ============================================================================= 
 *进出口行      60             1        2.46%        固息金融债    4/14-4/18
                60             3        3.0007% 
                60             5        3.1475%      
                70            10        3.5377%  
                     (2016年第四期、第1-3期增发债)
  国开行       120            10       *3.4143%      固息增发债    4/15-4/18
                30            20       *3.9775%
                      (2016年第10期、五期增发债)
 *农发行        60             1        2.4167%      固息增发债    4/19-4/20
                40             3        2.9670%
                60             5        3.1406%
                40             7        3.4336%
                60            10        3.4881%
                        (2016年1-5期增发债)   
 *国开行       至多60          1       周二招标      固息增发债    4/20-4/21
               至多60          3       
               至多70          5       
               至多60          7       
                    (2016年第九、八、六、七期增发债)  
 *农发行       至多60          1       周三招标      固息金融债    4/21-4/22
               至多60          3      
               至多60          5      
               至多50          7      
               至多50         10 
 *国开行       至多120        10       周四招标      固息增发债    4/22-4/25
               至多30         20       
                      (2016年第10期、五期增发债)
 *进出口行     至多60          3       周四招标      固息金融债    4/21-4/25
               至多70          5        
               至多70         10        
                     (2016年第1-3期增发债)
                       
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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