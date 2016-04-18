重发-国际油市：油价重挫，因沙特-伊朗紧张关系令冻产协议破局

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
(重发以补上第二段一漏字)
路透新加坡4月18日 - 国际油价周一挫跌，因主要产油国在卡塔尔的会议破局，未能达成冻结产量协议，石油输出国组织(OPEC)的公信力受到重创，全球石油供应过剩问题未解。
沙特阿拉伯与伊朗之间的紧张关系，被视为这次会议失败的原因。此次会议失败后，再度引发石油业者担心，由政府控制的产油企业将会祭出更大幅度折扣，令争夺市场占有率的战役升级。
“OPEC协调产量的公信力现在已经十分低落，”惠誉旗下BMI研究石油分析师Peter Lee称。“但这对沙特而言不仅仅关系到石油。区域政治的影响也一样重要。”
摩根士丹利表示，“甚至没有达成一项2月那样的无约束性协议，这突显出OPEC关系之糟糕，”该投行补充说，“目前我们认为，OPEC供应方面的风险增大了”。
布兰特原油期货 在早盘一度跌幅达6%，随后反弹，0508 GMT报每桶41.29美元，仍较上日结算价跌4.2%。
美国原油期货 跌4.63%报每桶38.49美元。
虽然油价暴跌令产油国收入减少，从俄罗斯到马来西亚等能源出口国预算因而紧张，但消费者却从中受益。
当被问及谈判未果是否可能给公司带来进一步的原油供应折扣时，印尼主要油品进口公司北塔米纳(Pertamina)的Daniel Purba说：“我们希望如此。”
沙特和俄罗斯等产油国产量接近纪录高点，伊朗也在1月取消经济制裁后大力增产，因此全球石油过剩的情况暂时还看不到终结迹象。
由于多哈谈判破裂，BMI的Lee认为，布兰特原油价格将再度跌破40美元，不过他补充说，预计油价不会重新测试今年创下的13年低点--每桶略高于27美元，因民间、非OPEC生产商，特别是美国油企，因油价过低不堪重负而正在减产。
巴克莱表示，今年第二季度布兰特原油价格可能平均在每桶36美元，因全球供应过剩依然没有减轻。
不过，交易员表示，在会谈失败之外，科威特石油工人罢工使该国产量从每日285万桶降至仅110万桶，将有助于阻止布兰特原油价格跌破40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 蔡美珍/郑茵/王洋)
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