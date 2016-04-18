新兴汇市：马币跌幅居前而坡元表现强韧，多哈会议让人失望

**坡元** 坡元稍早一度下滑，因新加坡3月非石油国内出口较上年同期下降15.6%,降幅高于路透调查预估的下降13. 2%，对中国、美国和欧洲出口萎缩。 交易商称，不过坡元随后逆转跌势，受阿里巴巴斥资收购新加坡电商初创公司Lazada Group的控股权，相 关资金流入推升了坡元。 马币兑美元下滑1.1%至3.9500，为3月30日来最弱水准。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 107.94 108.78 +0.78 +11.45 120.30 坡元 1.3577 1.3575 -0.01 +4.40 1.4175 台币 32.394 32.348 -0.14 +2.07 33.066 韩元 1151.20 1146.20 -0.43 +2.06 1174.95 泰铢 35.02 35.02 +0.00 +2.86 36.02 菲律宾披索 46.17 46.06 -0.23 +1.59 46.90 印尼卢比 13190.00 13170.00 -0.15 +4.51 13785.00 印度卢比 66.66 66.64 -0.02 -0.76 66.15 马币 3.9350 3.9050 -0.76 +9.02 4.2900 人民币 6.4787 6.4775 -0.02 +0.21 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/王兴亚孙茉莉; 审校 艾茂林/张若琪/蔡美珍)