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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 13:47 BJT

新兴汇市：马币跌幅居前而坡元表现强韧，多哈会议让人失望

**坡元**
    
    坡元稍早一度下滑，因新加坡3月非石油国内出口较上年同期下降15.6%,降幅高于路透调查预估的下降13.
2%，对中国、美国和欧洲出口萎缩。 
    
    交易商称，不过坡元随后逆转跌势，受阿里巴巴斥资收购新加坡电商初创公司Lazada Group的控股权，相
关资金流入推升了坡元。
            
    马币兑美元下滑1.1%至3.9500，为3月30日来最弱水准。
    
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
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    日圆            107.94    108.78   +0.78  +11.45    120.30
    坡元            1.3577    1.3575   -0.01   +4.40    1.4175
    台币          32.394    32.348   -0.14   +2.07    33.066
    韩元           1151.20   1146.20   -0.43   +2.06   1174.95
    泰铢             35.02     35.02   +0.00   +2.86     36.02
    菲律宾披索       46.17     46.06   -0.23   +1.59     46.90
    印尼卢比      13190.00  13170.00   -0.15   +4.51  13785.00
    印度卢比       66.66     66.64   -0.02   -0.76     66.15
    马币            3.9350    3.9050   -0.76   +9.02    4.2900
    人民币          6.4787    6.4775   -0.02   +0.21    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 李春喜/王兴亚孙茉莉; 审校 艾茂林/张若琪/蔡美珍)

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