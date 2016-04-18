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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 13:57 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：多哈会议未能达成协议，损及风险交易

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* 美元/日圆跌0.75%，欧元/日圆跌0.81%，澳元/美元跌0.76%，新西兰元/美元持平

* 美元/加元涨1.01%，美元/马币涨0.9%，美国原油跌4.11%，布兰特原油跌3.83%

* 日经指数跌3.32%，沪综指跌1.52%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.81%，10年期美国公债收益率报1.7291%

* 沙特-伊朗关系紧张令冻产协议告吹，油价随后暴跌

* 日本九州地震导致工厂停工，震撼市场

* 巴西总统罗塞夫在弹劾表决中惨败

(完)

(编译 郑茵 审校 张若琪)

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