《汇市简讯》欧洲开盘：多哈会议未能达成协议，损及风险交易

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
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* 美元/日圆跌0.75%，欧元/日圆跌0.81%，澳元/美元跌0.76%，新西兰元/美元持平
* 美元/加元涨1.01%，美元/马币涨0.9%，美国原油跌4.11%，布兰特原油跌3.83%
* 日经指数跌3.32%，沪综指跌1.52%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.81%，10年期美国公债收益率报1.7291%
* 沙特-伊朗关系紧张令冻产协议告吹，油价随后暴跌
* 日本九州地震导致工厂停工，震撼市场
* 巴西总统罗塞夫在弹劾表决中惨败
(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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