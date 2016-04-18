日本橡胶：3月31日止生胶库存较10天前减少3.1%，至12,624吨

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透东京4月18日 - 日本橡胶贸易协会周一公布的数据显示，3月31日止的10日内，日 本生胶库存减少3.1% ，至12,624吨。 以下为分类库存数据(单位：吨)： 种类 3月31日 3月20日 3月10日 2月29日 生胶 12,624 13,034 13,276 13,774 天然乳胶 87 214 216 240 合成胶(固体) 1,229 1,210 1,186 1,195 合成乳胶(D.R.C.) 25 25 25 25 (完) (编译 张若琪 审校 李春喜)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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