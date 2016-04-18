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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 14:18 BJT

日本橡胶：3月31日止生胶库存较10天前减少3.1%，至12,624吨

路透东京4月18日 - 日本橡胶贸易协会周一公布的数据显示，3月31日止的10日内，日
本生胶库存减少3.1% ，至12,624吨。
    
    以下为分类库存数据(单位：吨)：

    种类           3月31日      3月20日      3月10日      2月29日
    生胶           12,624       13,034       13,276       13,774
    天然乳胶          87           214          216          240 
    合成胶(固体)    1,229        1,210        1,186        1,195 
    合成乳胶(D.R.C.)   25           25           25           25
    (完)
  
 (编译 张若琪 审校 李春喜)

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