台湾股市：收盘小跌，因原油重挫拖累亚股表现

路透台北4月18日 - 台湾股市周一收盘小跌。分析师表示，受原油期货重挫拖累亚洲股市影响，今日台股下跌，不过投资人出脱意愿不高，令大盘维持量缩小跌格局至终场。

台湾加权股价指数 收低0.40%,至8,666.01点；今日成交初值 为643.59亿台币，上交易日修正后为797.18亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日成交量创下3月波段高点8,840点以来的新低，但盘中指数都能维持在8,650点以上整理，且收盘没有跌破五日线支撑，盘势呈现弱中透强的气氛。

〞周三4月台指期货结算前，外资将有拉高的机会。〞他称。

台股的本波高位在3月21日的8,840点。简伯仪预估，台股料在8,550-8,750点区间震荡。