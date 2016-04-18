台湾股市：收盘小跌，因原油重挫拖累亚股表现

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透台北4月18日 - 台湾股市周一收盘小跌。分析师表示，受原油期货重挫拖累亚洲股市影响，今日台股下跌，不过投资人出脱意愿不高，令大盘维持量缩小跌格局至终场。
台湾加权股价指数 收低0.40%,至8,666.01点；今日成交初值 为643.59亿台币，上交易日修正后为797.18亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日成交量创下3月波段高点8,840点以来的新低，但盘中指数都能维持在8,650点以上整理，且收盘没有跌破五日线支撑，盘势呈现弱中透强的气氛。
〞周三4月台指期货结算前，外资将有拉高的机会。〞他称。
台股的本波高位在3月21日的8,840点。简伯仪预估，台股料在8,550-8,750点区间震荡。
本地时间14:05，MSCI亚太明晟指数 跌0.85%。(完)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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