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亚洲 | 2016年 4月 20日 星期三 10:57 BJT

台湾金融：寿险公会称寿险业2016年第一季总保费收入年增14%

路透台北4月20日 - 台湾寿险公会表示，2016年第一季寿险业总保费收入(不
含负债)较上年同期年增14%，主要受惠于初年度保费收入(FYP)较上年增长逾两成
。
    
    根据寿险公会最新统计资料显示，2016年前三月寿险业总保费收入达7,397.9
5亿台币；其中初年度保费收入达3,029.61亿元，年增26%；至于续年度保费收入
则约为4,368.34亿元，较上年度增加6.9%。
    
    寿险业2016年1-3月保费收入(不含负债)统计表:  (单位:百万台币)
       项目          2016年1-3月         2015年1-3月        年成长率(%)
 初年度保费              302,961             240,398             +26.0%
 续年度保费              436,834             408,648              +6.9%
       合计              739,795             649,045             +14.0%
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)

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