台湾金融：寿险公会称寿险业2016年第一季总保费收入年增14%

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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路透台北4月20日 - 台湾寿险公会表示，2016年第一季寿险业总保费收入(不 含负债)较上年同期年增14%，主要受惠于初年度保费收入(FYP)较上年增长逾两成 。 根据寿险公会最新统计资料显示，2016年前三月寿险业总保费收入达7,397.9 5亿台币；其中初年度保费收入达3,029.61亿元，年增26%；至于续年度保费收入 则约为4,368.34亿元，较上年度增加6.9%。 寿险业2016年1-3月保费收入(不含负债)统计表: (单位:百万台币) 项目 2016年1-3月 2015年1-3月 年成长率(%) 初年度保费 302,961 240,398 +26.0% 续年度保费 436,834 408,648 +6.9% 合计 739,795 649,045 +14.0% (完) (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5