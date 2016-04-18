中国新债：进出口行周四将增发至多200亿元固息债，期限三至10年

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透上海4月18日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(21日)在银行间债市招标增发至多200亿元人民币固息金融债，期限三年、五年和10年。
上述三期债为今年1-3期的增发债，票面利率依次为2.82%、3.07%和3.33%。
具体发行条款如下：
第1-3期增发债
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招标规模上限 3年：60亿元； 5/10:70亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标时间 4月21日上午10:00-11:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 4月25日
起息日 2月22日
发行期 4/21-4/25
上市日 4月27日
手续费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
-----------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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