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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 14:23 BJT

中国新债：进出口行周四将增发至多200亿元固息债，期限三至10年

路透上海4月18日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(21日)在银行间债市招标增发至多200亿元人民币固息金融债，期限三年、五年和10年。

上述三期债为今年1-3期的增发债，票面利率依次为2.82%、3.07%和3.33%。

具体发行条款如下：

第1-3期增发债

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招标规模上限 3年：60亿元； 5/10:70亿元

期限/计息方式 3/5/10年固息

招标时间 4月21日上午10:00-11:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 4月25日

起息日 2月22日

发行期 4/21-4/25

上市日 4月27日

手续费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%

-----------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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