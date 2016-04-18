重发-日本股市：日经指数收盘大跌3.4%，因日圆走强且地震打击风险胃纳

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路透东京4月18日 - 日本股市周一收盘大跌，日圆走强打击了企业获利前景，同时南部九州岛发生的地震也打击了风险胃纳。

日经指数 收盘大跌3.4%至16,275.95点，创4月1日以来最大单日跌幅。

避险货币日圆大幅上涨，之前全球主要产油国未能就冻产达成协议，推动油价重启跌势。日圆兑美元逼近18个月高点，削弱了出口商以及其他众多日本个股的获利前景。

一些大型出口商跌幅尤深，因九州大地震引发供应链中断及相关不确定性；目前这次地震已经确认造成42人死亡，约11万人无家可归。

索尼 收盘大跌6.8%，该公司稍早表示，位于熊本的影像感测器(图像传感器)的工厂受地震所创，将继续停工。

丰田汽车 重挫4.8%，此前该公司宣布因地震造成供应链中断，将暂停日本各厂运营。

“许多人在等待尘埃落定，因目前还无法完全量化地震所造成的损失，”Tyton Capital Advisors联席董事总经理Martin King表示。

九州电力 收低8%，约38,000户居民家中仍停电。

保险类股下滑，该类指数 跌5.8%。

东证股价指数 收低3%，报1,320.15点，33个分类指数除一种外，其余全部下滑。建筑类股 收高0.1%，受重建预期推动。