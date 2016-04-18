重发-日本股市：日经指数收盘大跌3.4%，因日圆走强且地震打击风险胃纳

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
(重发以调整段落顺序)
路透东京4月18日 - 日本股市周一收盘大跌，日圆走强打击了企业获利前景，同时南部九州岛发生的地震也打击了风险胃纳。
日经指数 收盘大跌3.4%至16,275.95点，创4月1日以来最大单日跌幅。
避险货币日圆大幅上涨，之前全球主要产油国未能就冻产达成协议，推动油价重启跌势。日圆兑美元逼近18个月高点，削弱了出口商以及其他众多日本个股的获利前景。
一些大型出口商跌幅尤深，因九州大地震引发供应链中断及相关不确定性；目前这次地震已经确认造成42人死亡，约11万人无家可归。
索尼 收盘大跌6.8%，该公司稍早表示，位于熊本的影像感测器(图像传感器)的工厂受地震所创，将继续停工。
丰田汽车 重挫4.8%，此前该公司宣布因地震造成供应链中断，将暂停日本各厂运营。
“许多人在等待尘埃落定，因目前还无法完全量化地震所造成的损失，”Tyton Capital Advisors联席董事总经理Martin King表示。
九州电力 收低8%，约38,000户居民家中仍停电。
保险类股下滑，该类指数 跌5.8%。
东证股价指数 收低3%，报1,320.15点，33个分类指数除一种外，其余全部下滑。建筑类股 收高0.1%，受重建预期推动。
JPX-日经400指数 跌3.1%，报11,934.49点。(完)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选