日本债市：地震后日债价格走高，20年期公债收益率创历史新低

指标10年期公债收益率 下降0.5个基点至负0.120%， 接近纪录低位负0.135%。 目前市场围绕日本央行可能最早本月采取更多宽松举措的猜测进一步 升温。 短期债收益率承压。 财务省标售的2.5万亿(兆)日圆12个月期贴现国库券最高收益率为负0 .2045%，创纪录最低水平，上月进行的上次标售最高收益率为负0.1531% 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.255% +0.0 -0.255% 五年期公债 -0.235% -0.5 -0.230% 10年期公债 -0.120% -0.5 -0.115% 20年期公债 0.290% -1.5 0.305% 30年期公债 0.370% -2.0 0.390% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.91 +0.02 151.89 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 王颖/刘秀红；审校 李春喜/张明钧)