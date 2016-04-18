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市场报道 | 2016年 4月 18日 星期一 14:45 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆带动欧元/美元走势，可能进一步承压

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    * 欧元/美元受到欧元/日圆卖盘打压；跌破2月低点后开启探向关键
位120.00的可能
    * 今日比利时有80亿欧元的债券赎回及派息
    * 日高为1.1320，100小时/200小时均线切入位1.1307/49为欧元/美
元阻力
    * 支撑位于4月14及15日的低点1.1334-46
    * 今日稍晚没有重要数据公布。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什
卡利(Neel Kashkari)将于1630GMT发表谈话；波士顿联邦储备银行总裁罗
森格伦将于2300GMT发表谈话(完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 王洋)

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