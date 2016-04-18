《汇市简讯》欧元/日圆带动欧元/美元走势，可能进一步承压

0637GMT * 欧元/美元受到欧元/日圆卖盘打压；跌破2月低点后开启探向关键 位120.00的可能 * 今日比利时有80亿欧元的债券赎回及派息 * 日高为1.1320，100小时/200小时均线切入位1.1307/49为欧元/美 元阻力 * 支撑位于4月14及15日的低点1.1334-46 * 今日稍晚没有重要数据公布。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什 卡利(Neel Kashkari)将于1630GMT发表谈话；波士顿联邦储备银行总裁罗 森格伦将于2300GMT发表谈话(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王洋)