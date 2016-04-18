台湾债市：10年R券殖利率随美债收跌，但追价力道弱交投趋冷清

* 10年105/4R期发行前交易随美债殖利率收跌

* 市场静待下一波数据或央行动作指引方向

* 明日105/4R交易区间暂看0.83-0.86%

路透台北4月18日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周一收跌。交易员指出，随美债殖利率及台股走低，台债殖利率下滑，但追价力道弱，观望气氛浓厚，交投趋冷清，市场静待下一波经济数据指引方向。

他们表示，受日本熊本强震冲击，今天日本股市 下挫，台股 跟着走跌，加上国际油价急挫，台债殖利率在开低后即陷区间盘整。

〞美债下来，全球油价下来，市场风险偏好，10年券跌到0.85%附近震荡，还是盘啦，没什么好做的，这种行情看起来很想睡觉。〞一位大型公股银行交易员说。

一大型证券商交易员指出，今年以来台债还没有碰到真正的盘整行情，但经第一季反应央行降息等因素后，料短线将陷区间盘整格局，〞这种盘只要把东西买进来、眼睛闭起来，其他时间就是睡觉，反而是在那边点来点去(买进或卖出)钱一个不小心就会吐出去。〞

交易员并称，近年来台债只能波段操作，且一年只能做几波，其他时间就是抱着部位〞睡觉〞，现在又到了抱部位睡觉时侯；预料接下来半个月将呈盘整格局，市场静待下次公布经济数据或是央行有无其他动作，为市场指引方向。

交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率区间暂看在0.83-0.86%；五年券105/5 殖利率区间估在0.52-0.55%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 -0.30 0.5350% 0.5350-0.5350% 1.5 10 105/4R -1.35 0.8505% 0.8480-0.8545% 53.0

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5 105/5 0.5350%

3 104/1 没有成交