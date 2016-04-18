全球金市：金价受避险需求推升，产油国未能达成协议造成油价重挫

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1236.2 2.6 0.21
现货银 16.194 -0.016 -0.1
现货铂金 981.3 -0.7 -0.07
现货钯金 562.68 -2.82 -0.5
COMEX期金 1237.8 3.2 0.26
COMEX期银 16.21 -0.103 -0.63
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/汪红英；审校 王洋/艾茂林)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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