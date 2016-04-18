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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 15:09 BJT

全球金市：金价受避险需求推升，产油国未能达成协议造成油价重挫

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价格 变动 涨跌%

现货金 1236.2 2.6 0.21

现货银 16.194 -0.016 -0.1

现货铂金 981.3 -0.7 -0.07

现货钯金 562.68 -2.82 -0.5

COMEX期金 1237.8 3.2 0.26

COMEX期银 16.21 -0.103 -0.63

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/汪红英；审校 王洋/艾茂林)

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