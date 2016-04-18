《汇市简讯》美元/日圆可能回补在108.46-60的跳空缺口

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
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* 现汇在108.46-108.60间留下一跳空缺口
* 一旦缺口回补，有可能恢复空头走势
* 一目均衡转换线及基准线呈现空头排列，整体结构偏空
* 整体风险在于下探106.68
* 106.68为2014-2015年间从100.76上涨至125.86的76.4%回档位
* 技术图表：tmsnrt.rs/1XE4Mj0
(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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