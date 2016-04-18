版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 15:24 BJT

《汇市简讯》美元/日圆可能回补在108.46-60的跳空缺口

0716GMT

* 现汇在108.46-108.60间留下一跳空缺口

* 一旦缺口回补，有可能恢复空头走势

* 一目均衡转换线及基准线呈现空头排列，整体结构偏空

* 整体风险在于下探106.68

* 106.68为2014-2015年间从100.76上涨至125.86的76.4%回档位

* 技术图表：tmsnrt.rs/1XE4Mj0

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐