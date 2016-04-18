欧元债市：油价下挫打击德债收益率走低，多哈会议未达成冻产协议

标题新闻：预计日本将无法达到2018财政年度的削减债务目标－日经
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
10年期德国公债收益率 下跌1个基点至0.12%。
“未达成石油冻产协议产生了一些影响，有点避险情绪，但我们怀疑这能否保持长久，”KBC策略师Piet Lammens说，“欧洲央行本周的会议将会是一次低级别的。”
货币市场利率 暗示至少到今年最后一个季度，欧洲央行的利率不会变化，12月则有80%的概率再降息10个基点。
五年、五年远期损益平衡通胀率 徘徊在纪录低点附近，报在约1.40%。
尽管低通胀预期及油价低迷，许多投资者仍不愿将德债收益率推向去年触及的纪录低点0.05%。
德国商业银行策略师建议投资者抓住德债高开的时机卖出。
较低评级的欧元区公债收益率上升，因油价大跌使得投资者更趋避险。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译/审校 高琦/王洋/张明钧)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。