欧元债市：油价下挫打击德债收益率走低，多哈会议未达成冻产协议

10年期德国公债收益率 下跌1个基点至0.12%。

“未达成石油冻产协议产生了一些影响，有点避险情绪，但我们怀疑这能否保持长久，”KBC策略师Piet Lammens说，“欧洲央行本周的会议将会是一次低级别的。”

货币市场利率 暗示至少到今年最后一个季度，欧洲央行的利率不会变化，12月则有80%的概率再降息10个基点。

五年、五年远期损益平衡通胀率 徘徊在纪录低点附近，报在约1.40%。

尽管低通胀预期及油价低迷，许多投资者仍不愿将德债收益率推向去年触及的纪录低点0.05%。

德国商业银行策略师建议投资者抓住德债高开的时机卖出。

较低评级的欧元区公债收益率上升，因油价大跌使得投资者更趋避险。(完)

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