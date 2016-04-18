台湾个股：富邦金控旗下人寿香港子公司今日开业，看好陆客保单外溢商机

路透台北4月18日 - 看好陆客保单外溢商机，台湾资产第二大金控--富邦金控 周一宣布旗下富邦人寿全资子公司香港富邦人寿今日正式开业，正式进军香港保险市场。

台湾金管会去年3月核准富邦人寿赴港申设子公司，资本额为2亿港币，后续获得香港保险业监理处核准在港营运。

“香港富邦人寿正式开业代表富邦金控在两岸三地布局向前再迈进一大步。”富邦金控董事长蔡明忠表示。

他并称，富邦人寿继2011年成立越南子公司、2015年取得韩国现代人寿48%持股，在亚洲地区的布局也将更完整，未来将持续寻找各项合作机会，积极响应政府鼓励“打亚洲盃”的政策方向。

富邦金控副董事长蔡明兴也指出，香港寿险市场发展蓬勃且成熟，纵使竞争激烈，据香港保险业监理处公布数据，2015年的保费较2014年仍有双位数字增长，看好香港寿险市场的成长潜力。

富邦人寿总经理陈俊伴此前曾称，大陆保险市场很大，其中外溢的保单商机最大就在香港，看好陆客保单商机，这也是富邦人寿将赴香港设立子公司的原因之一。