更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，静候跨月拆款利率开出

* 短率持稳低位 * 静候跨月拆款开出 * 短票与RP利率靠拢低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月18日 - 台湾银行间短率周一持稳低位。调度人士表示，本旬资金宽松偏浮滥预期不变，但短 率因央行未有进一步指引，再向下机率也不高，今日只能继续躺在低位，并静候跨月拆款利率的开出。 他们指出，预计未来两天大型公股银行将陆续开出跨月拆款利率，已有票券商喊话能比照跨月短票的利率 水准，在月底效应料不明显的预期下，靠向0.30%的机率存在。 〞这周应该会开始(供应跨月拆款)，先看同业拆在哪，还不知道。〞一位大型公股银行交易员说。 另一大型票券商交易主管指出，现在拆款利率与卖票几乎一样，若是拆款利率太高，在资金浮滥的环境下 就会失去诱因。 一有拆入需求的公股银行则称，纵然本周跨月拆款的供应就会出现，但最快也要等到下周才会有需求，毕 竟不是季底，没有急着拆入的迫切性。 本地时间17:29 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.402 32.348 台湾加权股价指数<.TWII 8,666.01 8,700.39 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.200% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.230% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.325% 0.200-0.320% --两周拆款利率区间 0.220-0.300% 0.200-0.320% 本地时间12:21 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.394 32.348 台湾加权股价指数<.TWII 8,661.13 8,700.39 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.200% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.320% 0.200-0.320% **短票成交跨月为主** 短票部分，大型票券商交易员表示，今日票量供给例行性偏少，销售天期以跨月为主，利率0.30%，至于 月内比重偏低。 他们指出，目前2-3天的拆款利率做在0.25-0.26%，较月内短票约0.27-0.29%为低，因此月内的资金调度 以拆款为主。 “跨月0.30%银行几乎都可以接受。”一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.30%，少数成交在0.29%、0.31%；月 内短票则主要成交在0.27-0.29%，续往区间低位靠拢。 台湾央行周一发行2,765亿台币定存单，与今日存单到期金额2,769亿相较，定存单发行余额减4亿。 本周央行定存单到期总额1兆1,694.5亿台币，分别是周二5,476.5亿、周三1,487.5亿、周四1,814.5亿及 周五147亿台币。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.302%，前日0.301%； 上日区间0.28-0.40%，前日是0.28-0.35%，成交量166.34亿台币，前日在139.83亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为290亿台币，累积超额准备4,453亿台币、加计前期1%的超额准 备为6,689亿台币。 **RP靠拢区间低位** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，延续上周四、五的气氛，今日市场资金维持宽松，RP利率 持稳，并陆续向区间低位靠拢。 他们指出，由于隔夜拆款利率稳在0.200%，银行端对于RP利率进一步走低有抗性，倘若央行近期没有引导 短率的进一步举措，RP利率要向下的空间将不存在。 〞目前就卡在这，感觉银行没有松动。〞一位证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.31%，少数见0.29%；短天期及一个月 天期公司债附买回利率主要成交在0.38-0.40%，以上成交利率皆大致持平上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间持平不变；短天期公债附买回利率主要在0.23-0.2 6%；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.29%。与银行承做的债券附买回利率约在0.30-0.31%左右。(完) (审校 林高丽)