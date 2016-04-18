更新版 1-中国汇市：人民币窄幅震荡微收升，市场偏谨慎客盘亦观望方向

* 人民币窄幅震荡微收升，中间价走升 * 客盘从积极购汇逐渐向用时购汇 * 自营盘交投谨慎观望方向 * 短期料仍难见趋势性升贬走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期 周一窄幅震荡微收涨，中间价 因隔夜美指震荡回落而走升。交易员称，虽然人民币中间价出现反弹，但因市场担忧中国经 济是否企稳，汇价略弱于中间价，短期料仍难见趋势性升贬走势。 他们并指出，随着市场维持区间双向波动走势时间延续，企业的态度似乎也出现了一定 变化，虽然有购汇需求，但和此前积极购汇已逐渐转为用时才出手购汇。 “最近客盘购汇跟以前比挺小的，可能大家也在等待，看看市场方向吧。”一中资行交 易员称，“波动不大，自营盘也比较谨慎。” “中国周六（公布的首季）GDP环比没那么乐观，当然美联储加息也没那么着急，现在 是比较纠结，在寻找方向的时期，但区间波动也是一个方式。”一外资行交易员称。 中国国家统计局上周五公布，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，刷新200 9年一季度以来最低水平。周六又公布首季GDP环比增长1.1%，创该数据有官方统计以来最低 。 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(15日)的人民币汇率指数 为97. 38，较前周下跌0.27%，较2014年底下跌2.62%，该指数并连续三周创记录新低。 中国央行行长周小川周六在华盛顿的国际货币基金组织（IMF）IMFC会议上表示，近期 外汇市场企稳，人民币对一篮子货币汇率保持了基本稳定。中方有信心识别并及时化解可能 的风险，保持中国经济金融稳定。 全球汇市方面，大宗商品货币周一下跌，避险日圆则飙升，之前全球主要产油国未能就 冻结产量达成协议，推动油价重启跌势。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4803 6.4816 0.02% 中间价 6.4787 6.4908 0.19% 成交额 169.43亿 173.14亿美 美元 元 日内波动幅度(pips) 55 日高6.4768 日低6.48 23 今年以来升贬幅度 0.21% 2005年汇改以来升贬幅度 27.72% 一年期美元/人民币掉期 +793.5 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4891 6.4842 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.667 6.6573 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4789；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参 考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)