欧洲汇市：英镑疲软，因英国退欧问题引发担忧且风险偏好降温

标题新闻：预计日本将无法达到2018财政年度的削减债务目标－日经
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英镑兑美元 跌0.45%至1.4150；英镑兑欧元 涨0.6%至0.79855，上周稍晚曾触及22个月高位0.8117。
“英镑早盘承压下滑，受持续的‘退欧’担忧拖累，”西联汇款一位销售负责人Tobias Davis表示，并称对冲英镑大幅波动的成本也升至金融危机以来最高水平。
另外，苏格兰首席部长斯特金也在周末表示，英国选择退出欧盟必然会导致苏格兰举行新的独立公决。
英国退欧公投前的民调显示，留退阵营旗鼓相当。不过庄家赔率显示，英国民众投票通过退欧的概率为三分之一。
主要银行预期，如果英国退欧，则英镑将贬值约五分之一。国际货币基金组织(IMF)上周也加入到相关辩论中，称若6月英国公投结果是退欧，将重创脆弱的全球经济，拖低未来数年英国经济的增长。 (完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 张明钧/艾茂林)
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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