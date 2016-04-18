欧洲汇市：英镑疲软，因英国退欧问题引发担忧且风险偏好降温

英镑兑美元 跌0.45%至1.4150；英镑兑欧元 涨0.6%至0.79855，上周稍晚曾触及22个月高位0.8117。

“英镑早盘承压下滑，受持续的‘退欧’担忧拖累，”西联汇款一位销售负责人Tobias Davis表示，并称对冲英镑大幅波动的成本也升至金融危机以来最高水平。

另外，苏格兰首席部长斯特金也在周末表示，英国选择退出欧盟必然会导致苏格兰举行新的独立公决。

英国退欧公投前的民调显示，留退阵营旗鼓相当。不过庄家赔率显示，英国民众投票通过退欧的概率为三分之一。

主要银行预期，如果英国退欧，则英镑将贬值约五分之一。国际货币基金组织(IMF)上周也加入到相关辩论中，称若6月英国公投结果是退欧，将重创脆弱的全球经济，拖低未来数年英国经济的增长。 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价