日本个股：东京制铁调高产品售价，因国际市场复苏

路透东京4月18日 - 日本最大电弧熔炉钢铁制造业者东京制铁 表示，5月交货产品价格将调高多达16%，这是该公司逾两年来首次全面调高价格，反映国际市场复苏。

东京制铁的定价策略备受韩国浦项钢铁 、现代制铁 以及中国宝钢股份 等对亚洲同业的关注。

东京制钢董事总经理Kiyoshi Imamura在一场记者会上表示，“我们需要调高价格以反映中国缩减廉价钢铁出口之后海外钢铁市场转强，以及废钢价格上扬。”

他并称，“我们同时见到日本建设项目活动增加。”

价格调幅将介于5-16%，这是2013年底以来首度全面涨价。

上海螺纹钢价格 自12月初触底以来已经上涨约50%，鼓励中国钢厂向国内客户销售、而非出口。

针对中国生产商的反倾销措施增加，也打压中国钢铁业者进一步扩大海外销售的努力；中国钢铁业者2015年出口达创纪录的1.12亿吨。

“在中国钢铁市场大涨过后，全球钢铁产品及半成品价格也走高，”Imamura称，他并称计画从中国买进廉价钢品的国家，其需求未能获得满足，因中国业者优先供应本地市场。