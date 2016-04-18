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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 16:19 BJT

《全球汇市》多哈会议未达成冻产协议，商品货币遭打击

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1290  1.1280  +0.09  +3.96  1.0860
    美元/日圆            108.28  108.73  -0.41  -9.99  120.30
    欧元/日圆         122.25  122.71  -0.37  -6.30  130.47
    美元/瑞郎            0.9665  0.9669  -0.04  -3.52  1.0018
    英镑/美元            1.4169  1.4194  -0.18  -3.86  1.4738
    美元/加元            1.2937  1.2819  +0.92  -6.52  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4887  6.4828  +0.09  -1.21  6.5680
    澳元/美元            0.7681  0.7719  -0.49  +5.58  0.7275
    新西兰元/美元        0.6916  0.6914  +0.03  +1.33  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0915  1.0920  -0.05  +0.27  1.0886
    欧元/英镑         0.7966  0.7940  +0.33  +8.13  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.1784  9.1734  +0.05  +0.09  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2686  8.2500  +0.23  -6.46  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙国玉/汪红英/郑茵 审校 蔡美珍/孙茉莉)

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