《全球汇市》多哈会议未达成冻产协议，商品货币遭打击

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1290 1.1280 +0.09 +3.96 1.0860 美元/日圆 108.28 108.73 -0.41 -9.99 120.30 欧元/日圆 122.25 122.71 -0.37 -6.30 130.47 美元/瑞郎 0.9665 0.9669 -0.04 -3.52 1.0018 英镑/美元 1.4169 1.4194 -0.18 -3.86 1.4738 美元/加元 1.2937 1.2819 +0.92 -6.52 1.3839 美元/离岸人民币 6.4887 6.4828 +0.09 -1.21 6.5680 澳元/美元 0.7681 0.7719 -0.49 +5.58 0.7275 新西兰元/美元 0.6916 0.6914 +0.03 +1.33 0.6825 欧元/瑞郎 1.0915 1.0920 -0.05 +0.27 1.0886 欧元/英镑 0.7966 0.7940 +0.33 +8.13 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.1784 9.1734 +0.05 +0.09 9.1705 美元/挪威克朗 8.2686 8.2500 +0.23 -6.46 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英/郑茵 审校 蔡美珍/孙茉莉)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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