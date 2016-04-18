日本能源：九州地区石油和石化工厂仍运转正常，未受地震影响

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透东京4月18日 - 日本西南部九州发生最高达7.3的多次地震后，多家公司高管周一表示，九州地区的石油和石化工厂目前正常运转。
吉坤日矿日石能源的发言人表示，位于九州东北部日产能13.6万桶的大分炼厂一直在正常进行精炼作业。该公司是日本最大的炼油商。
发言人补充称，该公司曾在周六早些时候暂停产品出货作业，但到周六下午已经全部恢复正常。
昭和电工 发言人表示，该公司在九州的石脑油裂解装置一直在正常运转，地震后未发生人员伤亡或设施损坏。该厂为九州唯一一座石脑油裂解装置，年产能为69.1万吨。
吉坤日矿日石能源的母公司JX控股 周一小幅收高0.2日圆至455.4日圆，盘初曾重挫5%，因担心大分炼厂的运作是否受到影响。(完) (编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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