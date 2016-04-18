日本能源：九州地区石油和石化工厂仍运转正常，未受地震影响

路透东京4月18日 - 日本西南部九州发生最高达7.3的多次地震后，多家公司高管周一表示，九州地区的石油和石化工厂目前正常运转。

吉坤日矿日石能源的发言人表示，位于九州东北部日产能13.6万桶的大分炼厂一直在正常进行精炼作业。该公司是日本最大的炼油商。

发言人补充称，该公司曾在周六早些时候暂停产品出货作业，但到周六下午已经全部恢复正常。

昭和电工 发言人表示，该公司在九州的石脑油裂解装置一直在正常运转，地震后未发生人员伤亡或设施损坏。该厂为九州唯一一座石脑油裂解装置，年产能为69.1万吨。