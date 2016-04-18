金属期市：伦铜下跌，因多哈谈判未达成冻产协议拖累油价下挫

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
“油价下滑亦引发对新兴市场经济体的担忧，所以在这种情况下，金属价格很难会有较好表现，”他表示。油价下跌导致大宗商品生产成本下降，从而令价格承压。
“中国近期的经济数据好于预期，但如果细看三四线城市房价，仍然表现疲弱，这就是为什么我不会像其他一些人那样热衷于看涨铜价。”
Schnider预期铜价底部在每吨4,400美元左右。
0809GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.5%至每吨4,784美元，前一交易日小幅下滑。
上海期货交易所期铜合约 下跌1%，至每吨36,610元人民币。
另外，LME期锌 和期镍 均上涨约0.5%，分别报每吨1,881和8,960美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 高琦/艾茂林)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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