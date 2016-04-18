版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 16:38 BJT

金属期市：伦铜下跌，因多哈谈判未达成冻产协议拖累油价下挫

“油价下滑亦引发对新兴市场经济体的担忧，所以在这种情况下，金属价格很难会有较好表现，”他表示。油价下跌导致大宗商品生产成本下降，从而令价格承压。

“中国近期的经济数据好于预期，但如果细看三四线城市房价，仍然表现疲弱，这就是为什么我不会像其他一些人那样热衷于看涨铜价。”

Schnider预期铜价底部在每吨4,400美元左右。

0809GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.5%至每吨4,784美元，前一交易日小幅下滑。

上海期货交易所期铜合约 下跌1%，至每吨36,610元人民币。

另外，LME期锌 和期镍 均上涨约0.5%，分别报每吨1,881和8,960美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 高琦/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐