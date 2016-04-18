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市场报道 | 2016年 4月 18日 星期一 16:37 BJT

全球贵金属：4月15日SPDR黄金持仓增0.70%，iShares白银持仓减0.28%

路透4月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五黄金持仓量较周四增加0
.70%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.28%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期         变动      增减
    SPDR     26,121,478.8   4月15日    25,939,910.6     4月14日    181,568.2   0.70%
    iShares 333,297,156.3   4月15日   334,248,580.3     4月14日   -951,424.0  -0.28%(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
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    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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