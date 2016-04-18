金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1300 1.1280 +0.18 +4.05 1.0860
美元/日圆 108.33 108.73 -0.37 -9.95 120.30
欧元/日圆 122.41 122.71 -0.24 -6.18 130.47
美元/瑞郎 0.9653 0.9669 -0.17 -3.64 1.0018
英镑/美元 1.4192 1.4194 -0.01 -3.70 1.4738
美元/加元 1.2911 1.2819 +0.72 -6.71 1.3839
美元/离岸人民币 6.4892 6.4828 +0.10 -1.20 6.5680
澳元/美元 0.7692 0.7719 -0.35 +5.73 0.7275
新西兰元/美元 0.6928 0.6914 +0.20 +1.51 0.6825
欧元/瑞郎 1.0911 1.0920 -0.08 +0.23 1.0886
欧元/英镑 0.7961 0.7940 +0.26 +8.06 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.1795 9.1734 +0.07 +0.10 9.1705
美元/挪威克朗 8.2543 8.2500 +0.05 -6.62 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张明钧; 审校 高琦)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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