亚洲橡胶：TOCOM期胶收低1.5%创一周低位，因油价下跌且日圆跳涨

9月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低2.8日圆，报每公斤187.5日圆。

日本熊本发生地震后，轮胎厂商普利司通 位于当地的工厂停产，将在评估形势后复产。

“油价下滑和日圆走强一道导致了橡胶价格的下跌，”一家东京的经纪商的消息人士说，“尽管普利司通工厂暂时停产，但对橡胶供需面影响不大。”

日本橡胶贸易协会周一的数据显示，3月31日止当周日本港口橡胶库存较上一库存统计日期下滑3.1%至12,624吨。

上海期交所主力9月橡胶合约 跌45元至每吨12,510元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶合约 最新报每公斤147.6美分，下跌1.8美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/王洋; 审校 蔡美珍)