亚洲橡胶：TOCOM期胶收低1.5%创一周低位，因油价下跌且日圆跳涨

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
9月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低2.8日圆，报每公斤187.5日圆。
日本熊本发生地震后，轮胎厂商普利司通 位于当地的工厂停产，将在评估形势后复产。
“油价下滑和日圆走强一道导致了橡胶价格的下跌，”一家东京的经纪商的消息人士说，“尽管普利司通工厂暂时停产，但对橡胶供需面影响不大。”
日本橡胶贸易协会周一的数据显示，3月31日止当周日本港口橡胶库存较上一库存统计日期下滑3.1%至12,624吨。
上海期交所主力9月橡胶合约 跌45元至每吨12,510元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶合约 最新报每公斤147.6美分，下跌1.8美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/王洋; 审校 蔡美珍)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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