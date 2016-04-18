台湾金融：金管会已针对人民币TRF一条龙服务展开专案金检--副主委

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透台北4月18日 - 台湾金管会副主委黄天牧周一表示，针对银行对人民币TRF(目标可赎回远期契约)业务提供一条龙服务，包括协助客户编制财报等，已展开专案金检。至于金检进程则不愿多作说明。
面对有立委质疑银行协助客户编制不实财报以符合TRF承作门槛，黄天牧今天赴立法院财委会备询时对此作出以上回应。
金管会检查局局长王俪娟在会中备询时也坦称，“过去检查中间陆续发现银行在跟客户作TRF交易的时候在财报编制部分有些缺失。”
金管会银行局长詹庭祯也表示，如果确有编制不实财报的情事，就不只是民事上的责任，过去比较少注意这部分，已会同检查局再去了解中。
此外，因应TRF衍生的交易纠纷，金管会上周四邀集相关银行、商务仲裁协会及律师公会等，对于会后决议，詹庭祯说，“只要有消费者提出仲裁申请，我们希望银行就接受。”(完)
(记者 詹静宜； 审校 林高丽)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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