台湾金融：金管会已针对人民币TRF一条龙服务展开专案金检--副主委

路透台北4月18日 - 台湾金管会副主委黄天牧周一表示，针对银行对人民币TRF(目标可赎回远期契约)业务提供一条龙服务，包括协助客户编制财报等，已展开专案金检。至于金检进程则不愿多作说明。

面对有立委质疑银行协助客户编制不实财报以符合TRF承作门槛，黄天牧今天赴立法院财委会备询时对此作出以上回应。

金管会检查局局长王俪娟在会中备询时也坦称，“过去检查中间陆续发现银行在跟客户作TRF交易的时候在财报编制部分有些缺失。”

金管会银行局长詹庭祯也表示，如果确有编制不实财报的情事，就不只是民事上的责任，过去比较少注意这部分，已会同检查局再去了解中。

此外，因应TRF衍生的交易纠纷，金管会上周四邀集相关银行、商务仲裁协会及律师公会等，对于会后决议，詹庭祯说，“只要有消费者提出仲裁申请，我们希望银行就接受。”(完)