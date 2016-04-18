台湾汇市：油价大跌台币随韩元收贬，出口商稍有抛汇限缩跌势

* 台币兑美元随韩元收贬，市场避险情绪升 * 外商银稍买汇，出口商抛汇限缩跌势 * 明日实质区间先看32.300-32.420 路透台北4月18日 - 台币兑美元 周一收小贬。汇银人士表示，油价重启跌势， 市场避险情绪趋升，韩元收贬，而外商银稍有买汇，令台币也同步走弱；惟出口商32.400附 近抛汇限缩跌势。全日成交清淡。 一位本地银行人士说，今日盘初32.480开盘价疑似提央行促贬，不过全日干预进场并不 多，部分银行盘中则收到央行询问操作的来电。但今日收价价位未见央行出手。 〞可能是礼拜一，大家魂都还没回来，〞一位外商银交易员表示。他们也说，今日台币 贬至32.400附近也有部分出口商进场抛汇。但量不算多。 另外一商银交易人士表示，今日无本金交割远期外汇(NDF)市场中，美元/台币的换汇点 由折价转为价平附近，但倒也没有大幅转为溢价，以此猜测不排除外资小幅汇出。 本地时间16:58目前一个月美元/台币远汇 报32.363/32.398，上日收在32 .320。 他们表示，本周四(21日)欧洲央行召开管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者 会。其结果值得关注。 台湾股市 周五收盘小跌；证交所资料显示，外资及陆资在台股买超6.07亿台币 ，连续四个交易日 买超共计312.64亿台币。 韩元兑美元 收报1,150.2，上日收在1,146.2；台股加权指数 则跌0.4 0%。 交易员估计，明日台币交易区间看32.300-32.420。台币今日主要交易区间32.360-32.4 02，上日在32.284-32.400。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.402 32.348 32.360-32.480 32.480 4.85 6.04 司 元太外汇经纪公 32.400 32.346 32.360-32.400 32.360 2.74 2.58 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.000/0.015 -0.020/-0.005 美元/台币六个月期 -0.010/0.025 -0.035/0.000 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 黄凯)