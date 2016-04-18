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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 17:12 BJT

台湾汇市：油价大跌台币随韩元收贬，出口商稍有抛汇限缩跌势

* 台币兑美元随韩元收贬，市场避险情绪升
    * 外商银稍买汇，出口商抛汇限缩跌势
    * 明日实质区间先看32.300-32.420

    路透台北4月18日 - 台币兑美元 周一收小贬。汇银人士表示，油价重启跌势，
市场避险情绪趋升，韩元收贬，而外商银稍有买汇，令台币也同步走弱；惟出口商32.400附
近抛汇限缩跌势。全日成交清淡。
    
    一位本地银行人士说，今日盘初32.480开盘价疑似提央行促贬，不过全日干预进场并不
多，部分银行盘中则收到央行询问操作的来电。但今日收价价位未见央行出手。
    
    〞可能是礼拜一，大家魂都还没回来，〞一位外商银交易员表示。他们也说，今日台币
贬至32.400附近也有部分出口商进场抛汇。但量不算多。
    
    另外一商银交易人士表示，今日无本金交割远期外汇(NDF)市场中，美元/台币的换汇点
由折价转为价平附近，但倒也没有大幅转为溢价，以此猜测不排除外资小幅汇出。
        
    本地时间16:58目前一个月美元/台币远汇 报32.363/32.398，上日收在32
.320。
    
    他们表示，本周四(21日)欧洲央行召开管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者
会。其结果值得关注。
        
    台湾股市 周五收盘小跌；证交所资料显示，外资及陆资在台股买超6.07亿台币
，连续四个交易日 买超共计312.64亿台币。
  
    韩元兑美元 收报1,150.2，上日收在1,146.2；台股加权指数 则跌0.4
0%。
 
    交易员估计，明日台币交易区间看32.300-32.420。台币今日主要交易区间32.360-32.4
02，上日在32.284-32.400。    
             
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选   
 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.402     32.348   32.360-32.480   32.480     4.85    6.04
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.400     32.346   32.360-32.400   32.360     2.74    2.58
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期          0.000/0.015          -0.020/-0.005
 美元/台币六个月期         -0.010/0.025           -0.035/0.000
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 高洁如; 审校  黄凯)

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