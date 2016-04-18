重温稿-《中国新债预测》国开行三至七年债定位近二级，料机构需求一般

* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息增发债 * 期限及招标金额：1/3/7年：60亿元；5年：70亿元 * 招标时间：1/3/5年：4月19日9:30-10:30；7年：4月19日9:30-11:20 * 受访人数: 7位(银行、券商) * 预测区间：2.40%-2.45%；2.79%-2.87%；3.05%-3.11%；3.36%-3.43% * 预测均值: 2.42%；2.84%；3.08%；3.39% 路透上海4月18日 - 中国国家开发银行 周二将增发1-7年四期债。路透调查显 示，现券二级疲弱市况趋缓，午后农发一级新债招标倍数尚可亦显示机构情绪有所恢复，不 过短期弱势仍难扭转，料明日国开新债需求一般，结果近二级，预测均值分别为2.42%、2.8 4%、3.08%和3.39%。 上海一银行交易员认为，目前二级走势暂稳，从下午农发的招标结果来看，情绪并没有 大家预期的那么差，结果也还好，倍数较高，因此预计明天国开债结果不会太差。 农发行下午招标的一年、三年和五年增发债，中标收益率分别为2.4167%、2.9670%和3. 1406%，对应投 标倍数2.70倍、3.05倍和3.04倍；七年和10年增发债，中标收益率分别为3. 4336%和3.4881%，对应投标倍数4.02倍和4.45倍。 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、 七年期品种的最新收益率为2.5174%、2.8874%、3.1287%和3.4228%。 华北一银行交易员认为，短期市场情绪虽有所恢复，但是债市整体弱势还是没有改变， 国开新债需求估计一般，结果近二级。 今日招标四期债中，一年、三年期分别为国开行今年第九期 、第八期 CN160208=CFXS增发债，票面利率为2.29%和2.72%；五年、七年期分别为该行今年第六期C N160206=CFXS、七期 增发债，票面利率为2.96%和3.24%。 具体发行条款如下： 2016年第九、八、六、七期增发债 发行上限 1/3/7年：60亿元；5年：70亿元 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 招标时间 1/3/5年：4月19日9:30-10:30；7年：4月19日 9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4/21 起息日 1年：3/9；3年：3/3；5年：2/18；7年：2/25 分销期 4/20-4/21 上市日 4/25 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10% (完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)