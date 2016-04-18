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亚洲 | 2016年 4月 19日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行三至七年债定位近二级，料机构需求一般

* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息增发债
    * 期限及招标金额：1/3/7年：60亿元；5年：70亿元
    * 招标时间：1/3/5年：4月19日9:30-10:30；7年：4月19日9:30-11:20
    * 受访人数: 7位(银行、券商)
    * 预测区间：2.40%-2.45%；2.79%-2.87%；3.05%-3.11%；3.36%-3.43%
    * 预测均值: 2.42%；2.84%；3.08%；3.39%

    路透上海4月18日 - 中国国家开发银行 周二将增发1-7年四期债。路透调查显
示，现券二级疲弱市况趋缓，午后农发一级新债招标倍数尚可亦显示机构情绪有所恢复，不
过短期弱势仍难扭转，料明日国开新债需求一般，结果近二级，预测均值分别为2.42%、2.8
4%、3.08%和3.39%。

    上海一银行交易员认为，目前二级走势暂稳，从下午农发的招标结果来看，情绪并没有
大家预期的那么差，结果也还好，倍数较高，因此预计明天国开债结果不会太差。 
    
    农发行下午招标的一年、三年和五年增发债，中标收益率分别为2.4167%、2.9670%和3.
1406%，对应投 标倍数2.70倍、3.05倍和3.04倍；七年和10年增发债，中标收益率分别为3.
4336%和3.4881%，对应投标倍数4.02倍和4.45倍。         
     
    中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、
七年期品种的最新收益率为2.5174%、2.8874%、3.1287%和3.4228%。
    
    华北一银行交易员认为，短期市场情绪虽有所恢复，但是债市整体弱势还是没有改变，
国开新债需求估计一般，结果近二级。
    
    今日招标四期债中，一年、三年期分别为国开行今年第九期 、第八期
CN160208=CFXS增发债，票面利率为2.29%和2.72%；五年、七年期分别为该行今年第六期C
N160206=CFXS、七期 增发债，票面利率为2.96%和3.24%。
           
     具体发行条款如下：         
                    2016年第九、八、六、七期增发债
 发行上限           1/3/7年：60亿元；5年：70亿元
 期限/计息方式      1/3/5/7年固息  
 招标时间           1/3/5年：4月19日9:30-10:30；7年：4月19日
                    9:30-11:20
 招标方式           单一价格(荷兰式)
 缴款日             4/21
 起息日             1年：3/9；3年：3/3；5年：2/18；7年：2/25
 分销期             4/20-4/21
 上市日             4/25
 基本承销额         不设立
 付息频率           按年 
 发行人增发权利     保留
 承揽费             1年无；3年0.05%；5/7年0.10%
 (完)

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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