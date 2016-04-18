《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月18日

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.83522 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比价 元) 港元) 深物业 14.04 7.34 2.29 南玻 10.95 6.46 2.03 深康佳 5.38 3.19 2.02 ST中华 12.97 6.07 2.56 ST中冠 50.56 20.05 3.02 深深宝 17.60 8.79 2.40 深华发 23.60 8.29 3.41 深赤湾 17.70 13.48 1.57 特力 70.33 25.50 3.30 飞亚达 12.70 7.88 1.93 一致药业 69.23 43.00 1.93 深深房 11.18 6.04 2.22 ST盛润 7.68 6.22 1.48 深南电 10.82 4.69 2.76 深纺织 13.26 7.48 2.12 方大集团 16.00 7.03 2.72 深国商 28.41 11.30 3.01 深赛格 13.04 5.74 2.72 宝石 7.83 5.35 1.75 小天鹅 26.15 21.51 1.46 粤高速 5.74 4.05 1.70 晨鸣纸业 8.92 6.05 1.77 ST珠江 10.18 6.36 1.92 美菱电器 5.94 4.47 1.59 大冷股份 16.12 9.30 2.08 粤电力 5.88 4.36 1.61 佛山照明 10.02 6.09 1.97 江铃汽车 26.18 22.08 1.42 沙隆达 10.70 6.82 1.88 苏常柴 9.82 5.08 2.31 威孚高科 19.88 17.15 1.39 古井贡酒 36.24 25.04 1.73 ST东海 17.74 7.41 2.87 长安汽车 16.56 13.33 1.49 京东方 2.52 2.04 1.48 鲁泰 11.31 10.40 1.30 本钢板材 5.70 2.66 2.57 张裕 36.54 24.81 1.76 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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