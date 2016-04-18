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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 18:18 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上涨，市场冒险意愿略为回升

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* 澳元兑美元从0.7643升至0.7711，受冒险意愿略微回升所助

* 在德国股市DAX指数开盘挫跌1.17%之后不久，澳元创下0.7643美元的欧洲盘初低点

* DAX指数目前下跌0.05%。0.7594为亚洲盘初低点，此前受到多哈谈判破局影响而走低

* 澳元/美元周五纽约盘收报0.77，近九个月高点位于0.7737

* 大连铁矿石期货周一收盘大涨2.8%

* 澳洲料于7月2日举行大选(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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