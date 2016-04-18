《汇市简讯》澳元/美元上涨，市场冒险意愿略为回升

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
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* 澳元兑美元从0.7643升至0.7711，受冒险意愿略微回升所助
* 在德国股市DAX指数开盘挫跌1.17%之后不久，澳元创下0.7643美元的欧洲盘初低点
* DAX指数目前下跌0.05%。0.7594为亚洲盘初低点，此前受到多哈谈判破局影响而走低
* 澳元/美元周五纽约盘收报0.77，近九个月高点位于0.7737
* 大连铁矿石期货周一收盘大涨2.8%
* 澳洲料于7月2日举行大选(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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