路透基点：中国化工完成4.5亿欧元贷款，支持收购克劳斯玛菲--TRLPC

路透香港4月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国化工集团公司已完成4.5亿欧元(5.08亿美元)为收购德国克劳斯玛菲集团融取的贷款。目前中国化工正在筹集巨额贷款，为收购瑞士公司先正达提供融资。

消息人士称，有五家银行提供了贷款，为中国化工以9.25亿欧元收购工业机械制造商克劳斯玛菲提供资金支持。

这五家银行分别是西班牙桑坦德银行、三菱UFJ金融集团、中国建设银行、瑞士信贷以及台北富邦银行。贷款基于俱乐部方式完成签约，每家银行承贷9,000万欧元。

西班牙桑坦德银行和中国建设银行担任联席协调行，而且中国建设银行还担任额度代理行和担保品控管行。

借款人为中国化工(香港)有限公司，而中国化工集团公司担任担保人。

贷款利率较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码215个基点，分为两部分：A部分2.3亿欧元，用以为收购提供资金支持，B部分2.2亿欧元，用于再融资以及一般企业用途。

这笔贷款于3月31日签约，现已提取部分资金。