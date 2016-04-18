路透基点：中国化工完成4.5亿欧元贷款，支持收购克劳斯玛菲--TRLPC

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透香港4月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国化工集团公司已完成4.5亿欧元(5.08亿美元)为收购德国克劳斯玛菲集团融取的贷款。目前中国化工正在筹集巨额贷款，为收购瑞士公司先正达提供融资。
消息人士称，有五家银行提供了贷款，为中国化工以9.25亿欧元收购工业机械制造商克劳斯玛菲提供资金支持。
这五家银行分别是西班牙桑坦德银行、三菱UFJ金融集团、中国建设银行、瑞士信贷以及台北富邦银行。贷款基于俱乐部方式完成签约，每家银行承贷9,000万欧元。
西班牙桑坦德银行和中国建设银行担任联席协调行，而且中国建设银行还担任额度代理行和担保品控管行。
借款人为中国化工(香港)有限公司，而中国化工集团公司担任担保人。
贷款利率较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码215个基点，分为两部分：A部分2.3亿欧元，用以为收购提供资金支持，B部分2.2亿欧元，用于再融资以及一般企业用途。
这笔贷款于3月31日签约，现已提取部分资金。
30个月宽限期后，将每半年偿还一次，头五次各偿还6%，剩余70%到期付清。平均期限为4.55年。(完) (编译 刘秀红；审校 郑茵)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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