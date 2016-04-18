路透基点：台湾敦南科技拟求20亿台币贷款--TRLPC

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透香港4月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司敦南科技股份有限公司现正与其母公司竞相寻求贷款。敦南科技欲通过五年期贷款筹集20亿台币(6,200万美元)，中国信托商业银行和台北富邦商业银行为该贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)。敦南科技是光宝科技 的子公司。光宝科技上周进入市场寻求一项更大规模的融资，目前正通过独家簿记行花旗集团为120亿台币五年期贷款寻求贷款承诺。
尽管敦南科技的融资规模相对较小，但其给出的贷款回报比母公司要高。
敦南科技的贷款利率为较三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码63个基点，税前保底利率设定在1.7%。如果提取金额不足80%，则承诺费为15个基点。参贷行的前端费从4-8个基点不等。
相比之下，而其母公司光宝科技的120亿台币五年期贷款利率较三个月期台北金融业拆款定盘利率加码60个基点，税前保底利率设定在1.7%。前端费从10-18个基点不等。
敦南科技的贷款有42个月的宽限期，之后按半年度分四期等额偿还。
贷款条款规定，最低流动比率为1倍，最高债务/有形净资产比率为1倍，利息保障倍数在三倍或以上，最低有形净资产65亿台币。
回复截止日期为5月6日。
贷款所得将作2012年签署的15亿台币五年期循环贷的再融资之用，以及一般运营之用。在2012年的联贷中牵头的是中国信托商业银行，利率为较台北金融业拆款定盘利率加码67.5个基点。(完) (编译 孙国玉；审校 王洋)
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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