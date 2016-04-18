路透基点：台湾敦南科技拟求20亿台币贷款--TRLPC

路透香港4月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司敦南科技股份有限公司现正与其母公司竞相寻求贷款。敦南科技欲通过五年期贷款筹集20亿台币(6,200万美元)，中国信托商业银行和台北富邦商业银行为该贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)。敦南科技是光宝科技 的子公司。光宝科技上周进入市场寻求一项更大规模的融资，目前正通过独家簿记行花旗集团为120亿台币五年期贷款寻求贷款承诺。

尽管敦南科技的融资规模相对较小，但其给出的贷款回报比母公司要高。

敦南科技的贷款利率为较三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码63个基点，税前保底利率设定在1.7%。如果提取金额不足80%，则承诺费为15个基点。参贷行的前端费从4-8个基点不等。

相比之下，而其母公司光宝科技的120亿台币五年期贷款利率较三个月期台北金融业拆款定盘利率加码60个基点，税前保底利率设定在1.7%。前端费从10-18个基点不等。

敦南科技的贷款有42个月的宽限期，之后按半年度分四期等额偿还。

贷款条款规定，最低流动比率为1倍，最高债务/有形净资产比率为1倍，利息保障倍数在三倍或以上，最低有形净资产65亿台币。

回复截止日期为5月6日。