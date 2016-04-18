美股业绩：百事可乐季度营收下滑3%，受美元走强和一些市场销售低迷拖累

路透4月18日 - 百事可乐 季度营收下滑2.9%，连续第六个季度下滑，受美元走强和拉美、欧洲等市场营收低迷的拖累。

截至3月19日的第一季，百事可乐归属于公司的净利为9.31亿美元或每股盈余0.64美元，上年同期分别为12.2亿美元和0.81美元。

最新的季度包括了3.73亿美元的与所持Tingyi-Asahi Beverages Holding Co Ltd股份相关的减损支出。

当季净营收从122.2亿美元下降到118.6亿美元。(完)