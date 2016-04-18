美股业绩：百事可乐季度营收下滑3%，受美元走强和一些市场销售低迷拖累

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
路透4月18日 - 百事可乐 季度营收下滑2.9%，连续第六个季度下滑，受美元走强和拉美、欧洲等市场营收低迷的拖累。
截至3月19日的第一季，百事可乐归属于公司的净利为9.31亿美元或每股盈余0.64美元，上年同期分别为12.2亿美元和0.81美元。
最新的季度包括了3.73亿美元的与所持Tingyi-Asahi Beverages Holding Co Ltd股份相关的减损支出。
当季净营收从122.2亿美元下降到118.6亿美元。(完)
(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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美国能源资料协会(EIA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选