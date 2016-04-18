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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 19:32 BJT

东南亚股市：多数因油价下挫收跌，但泰国和印尼股市逆势上涨

路透4月18日 - 东南亚股市周一多数收低，油价下挫打击了投资者信心，此前在多哈举
行的产油国会议未能达成遏制全球供应过剩的冻产协议。
    
    泰国股市 逆势上涨，受近一周假期后的散户买盘提振。印尼股市 也上涨
，因投资者逢低买入银行股。
    
    新加坡、马来西亚和菲律宾股市中，金融股领跌。
    
    新加坡股市 跌0.2%，盘初跌幅一度达1.1%。马来西亚股市 收跌0.6%，盘
中跌幅曾超过1%。菲律宾股市 收跌1.1%。
    
    泰国股市收涨1%，创4月4日以来最高收位，能源股摆脱盘初跌势反弹。
    
    “长假之后股市存在一定程度的看涨气氛，此外还有一些良好的中国数据发布。散户投
资者看好这些，只是涨幅有限，”Phillip Capital驻曼谷分析师Teerada Charnyingyong称
。
    
    “我们预计股指将盘整，上行空间有限。”
    
    印尼股市 涨0.9%，上周五下跌的金融股领涨。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   363.26     0.49   +0.14   +9.15   332.82
    新加坡                     2917.75    -6.19   -0.21   +1.21  2882.73
    马来西亚                  1717.68   -10.31   -0.60   +1.49  1692.51
    泰国                      1398.77    13.35   +0.96   +8.60  1288.02
    印尼                      4865.53    41.97   +0.87   +5.93  4593.01
    菲律宾                     7243.40   -77.90   -1.06   +4.19  6952.08
    越南                        579.86     0.37   +0.06   +0.14   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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 (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)

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