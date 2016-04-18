东南亚股市：多数因油价下挫收跌，但泰国和印尼股市逆势上涨

路透4月18日 - 东南亚股市周一多数收低，油价下挫打击了投资者信心，此前在多哈举 行的产油国会议未能达成遏制全球供应过剩的冻产协议。 泰国股市 逆势上涨，受近一周假期后的散户买盘提振。印尼股市 也上涨 ，因投资者逢低买入银行股。 新加坡、马来西亚和菲律宾股市中，金融股领跌。 新加坡股市 跌0.2%，盘初跌幅一度达1.1%。马来西亚股市 收跌0.6%，盘 中跌幅曾超过1%。菲律宾股市 收跌1.1%。 泰国股市收涨1%，创4月4日以来最高收位，能源股摆脱盘初跌势反弹。 “长假之后股市存在一定程度的看涨气氛，此外还有一些良好的中国数据发布。散户投 资者看好这些，只是涨幅有限，”Phillip Capital驻曼谷分析师Teerada Charnyingyong称 。 “我们预计股指将盘整，上行空间有限。” 印尼股市 涨0.9%，上周五下跌的金融股领涨。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 363.26 0.49 +0.14 +9.15 332.82 新加坡 2917.75 -6.19 -0.21 +1.21 2882.73 马来西亚 1717.68 -10.31 -0.60 +1.49 1692.51 泰国 1398.77 13.35 +0.96 +8.60 1288.02 印尼 4865.53 41.97 +0.87 +5.93 4593.01 菲律宾 7243.40 -77.90 -1.06 +4.19 6952.08 越南 579.86 0.37 +0.06 +0.14 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)