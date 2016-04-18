马来西亚期市：棕榈油合约上涨，获益于马币下滑

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透吉隆坡4月18日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨，因马币下滑且出口改善支撑了市场，此前曾连跌两周。
6月棕榈油合约 涨1%，收报每吨2,668马币，为三周来最大涨幅。
成交量报50,507口，高于去年的日均量44,600口。
“今日主要缘于马币推升了市场，”吉隆坡一交易商说道。“不过出口数据亦相当不错。”
马币兑美元周一下滑0.6%，至3.9250，因多哈会议主要产油国无果而终。
马来西亚4月1-15日棕榈油出口增加。据船货调查机构数据显示，较3月同期增加7-20%，获中国和印度需求推动。
大连商交所9月豆油合约 下滑0.3%，芝加哥期货交易所(CBOT )5月豆油合约 涨0.8%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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