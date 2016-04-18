马来西亚期市：棕榈油合约上涨，获益于马币下滑

路透吉隆坡4月18日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨，因马币下滑且出口改善支撑了市场，此前曾连跌两周。

6月棕榈油合约 涨1%，收报每吨2,668马币，为三周来最大涨幅。

成交量报50,507口，高于去年的日均量44,600口。

“今日主要缘于马币推升了市场，”吉隆坡一交易商说道。“不过出口数据亦相当不错。”

马币兑美元周一下滑0.6%，至3.9250，因多哈会议主要产油国无果而终。

马来西亚4月1-15日棕榈油出口增加。据船货调查机构数据显示，较3月同期增加7-20%，获中国和印度需求推动。

大连商交所9月豆油合约 下滑0.3%，芝加哥期货交易所(CBOT )5月豆油合约 涨0.8%。(完)

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