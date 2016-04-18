美国热股：百事可乐季度营收下滑2.9%，股价盘初小涨

标题新闻：预计日本将无法达到2018财政年度的削减债务目标－日经
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路透4月18日 - 百事可乐 季度营收下滑2.9%，连续第六个季度下滑，受美元走强和拉美、欧洲等市场营收低迷的拖累。
百事可乐周一盘初小涨0.27%，报104.05美元，上周五收报103.77美元。(完)
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美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
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(编译 孙茉莉; 审校 母红)
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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