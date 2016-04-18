国际油市：亚洲航煤现货价差收窄50%，新加坡现货市场成交热络

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透新加坡4月18日 - 亚洲航煤现货贴水周一收窄一半，至0.05美元，因新加坡市场现货交投热络。
尽管供应仍明显充裕，但交易商指望航空旅行需求强劲将可吸收部份供应。
新加坡现货市场共有四手共计60万桶现货航煤成交，使4月1日迄今总成交量上升至约360万桶。
这较1-3月不到200万桶的总成交量高出一倍多。
但柴油市场仍然疲弱，因需求乏善可陈，而供应处于高水平。
不过，交易商寄望印度炼厂维护期将至，至少可以扶助减少部分供应。
中国国家统计局数据显示，中国3月原油产量同比下降3.9%，至1,737万吨，或每日约409万桶，为2014年7月来最低。
尽管不清楚中国3月的柴油出口量，和4月的出口情况，但中国原油产量罕见地减少，应该给亚洲柴油卖家短暂的喘息机会，因自去年下半年以来，中国柴油出口上升，给市场带来压力。
中国在去年下半年平均每月出口86.5万吨柴油，上半年为32.9万吨。
新加坡现货市场共有四艘航煤船货成交，船期均为5月3-7日。永顺从维多公司和嘉能可各买入10万桶航煤，价格为较新加坡报价每桶贴水0.10美元。
BP以与新加坡报价平价的价格从维多公司和壳牌各买入20万桶航煤船货。
柴油方面，壳牌从永顺买入5月3-7日装船的15万桶含硫500ppm柴油，价格为每桶贴水0.10美元。(完)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选