国际油市：亚洲航煤现货价差收窄50%，新加坡现货市场成交热络

路透新加坡4月18日 - 亚洲航煤现货贴水周一收窄一半，至0.05美元，因新加坡市场现货交投热络。

尽管供应仍明显充裕，但交易商指望航空旅行需求强劲将可吸收部份供应。

新加坡现货市场共有四手共计60万桶现货航煤成交，使4月1日迄今总成交量上升至约360万桶。

这较1-3月不到200万桶的总成交量高出一倍多。

但柴油市场仍然疲弱，因需求乏善可陈，而供应处于高水平。

不过，交易商寄望印度炼厂维护期将至，至少可以扶助减少部分供应。

中国国家统计局数据显示，中国3月原油产量同比下降3.9%，至1,737万吨，或每日约409万桶，为2014年7月来最低。

尽管不清楚中国3月的柴油出口量，和4月的出口情况，但中国原油产量罕见地减少，应该给亚洲柴油卖家短暂的喘息机会，因自去年下半年以来，中国柴油出口上升，给市场带来压力。

中国在去年下半年平均每月出口86.5万吨柴油，上半年为32.9万吨。

新加坡现货市场共有四艘航煤船货成交，船期均为5月3-7日。永顺从维多公司和嘉能可各买入10万桶航煤，价格为较新加坡报价每桶贴水0.10美元。

BP以与新加坡报价平价的价格从维多公司和壳牌各买入20万桶航煤船货。

柴油方面，壳牌从永顺买入5月3-7日装船的15万桶含硫500ppm柴油，价格为每桶贴水0.10美元。(完)