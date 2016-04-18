USDA报告：4月14日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月18日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 04/14/2016 04/07/2016 04/07/2016 04/16/20 15 初值 修正值 前值 小麦 456,924 340,892 339,226 579,573 燕麦 0 0 0 0 大麦 490 220 220 271 玉米 1,088,552 1,133,271 1,121,902 1,071,311 高粱 193,926 181,140 179,822 218,219 大豆 256,822 387,062 386,768 148,184 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 17,613,981 20,214,796 燕麦 3,146 500 大麦 31,146 162,514 玉米 21,871,918 25,241,904 高粱 6,433,476 6,340,851 大豆 42,289,959 45,490,892 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)