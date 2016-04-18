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货币新闻 | 2016年 4月 18日 星期一 23:12 BJT

USDA报告：4月14日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月18日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 04/14/2016    04/07/2016    04/07/2016    04/16/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       456,924       340,892       339,226       579,573
    燕麦 　          0             0             0             0
    大麦         　490           220           220           271
    玉米     1,088,552     1,133,271     1,121,902     1,071,311
    高粱       193,926       181,140       179,822       218,219
    大豆   　  256,822       387,062       386,768       148,184
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    17,613,981     20,214,796
    燕麦         3,146            500
    大麦        31,146        162,514
    玉米    21,871,918     25,241,904
    高粱     6,433,476      6,340,851
    大豆    42,289,959     45,490,892
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 母红)

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