全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因各类型船舶需求增强

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
路透4月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨，因各类型船舶需求上升。
整体乾散货运价指数 攀升24点，或3.78%，报659点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨81点，或8.54%，报1,030点，为12月初以来首次升穿1,000点关口，该指数在3月7日触及历来最低水准161点。
日均获利上升663美元，报7,739美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
船务经纪表示，海岬型船获利预料在本周整周保持强劲，因船货量稳定和船用燃料价格上涨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨13点，或1.79%，报740点。日均获利涨97美元，报5,893美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上涨4点，至529点。波罗的海灵便型船运价指数 升7点，报328点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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美国能源资料协会(EIA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选