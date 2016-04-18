全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因各类型船舶需求增强

路透4月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨，因各类型船舶需求上升。

整体乾散货运价指数 攀升24点，或3.78%，报659点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨81点，或8.54%，报1,030点，为12月初以来首次升穿1,000点关口，该指数在3月7日触及历来最低水准161点。

日均获利上升663美元，报7,739美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

船务经纪表示，海岬型船获利预料在本周整周保持强劲，因船货量稳定和船用燃料价格上涨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨13点，或1.79%，报740点。日均获利涨97美元，报5,893美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨4点，至529点。波罗的海灵便型船运价指数 升7点，报328点。(完)