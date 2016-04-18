欧元债市：油价下跌仅短暂拉低德债收益率，投资者对低收益率保持谨慎

路透伦敦4月18日 - 周一油价下跌拖累德国公债收益率下滑的影响昙花一现，因德债史上最大规模抛售之一即将届满一年之际，投资者不愿意压低德债收益率。

10年期德债 收益率在开盘后不久跌至0.119%日内低位，但很快反弹，且收报0.16%，尽管在主要产油国多哈会议后油价下跌。

市场预计，欧洲央行不会在本周会议上发出任何新的宽松信号，也为债市带来压力。欧洲央行在3月推出了一系列旨在提振通胀的宽松举措。

油价下跌是公债收益率下滑的一个主要原因，因它降低了通胀预期。一些分析师原本预计，德债收益率在多哈会议后会有更大的跌幅。

“(德债收益率跌幅)有些令人意外，但(收益率)目前处于这样的超低水准，大家对建立德债多头头寸较为谨慎，”荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin van Vliet说。

德债收益率距离去年4月17日触及的纪录低点0.05%仍然不远。收益率触及这一低点后，德债很快遭到抛售，收益率在数周内升至1%以上。

货币市场利率 暗示，欧洲央行将保持利率不变知道至少今年最后一个季度。12月再次调降存款利率10个基点的几率有80%。