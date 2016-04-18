芝加哥期市：CBOT玉米期货触及五个月高位，因回补空头和小麦大涨

路透芝加哥4月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周一连涨第五日，升至12月来最高水准，交易商称，玉米受回补空头和小麦期货 大涨提振。

巴西天气乾燥影响作物生长和国内供应紧张，也提振CBOT玉米价格，巴西近几周转为进口玉米，可能很快从美国买入玉米。

近月CBOT-5月玉米期货 收涨2-1/2美分，收报每蒲式耳3.81美元，脱离稍早触及的3.84美元峰值。该合约迫近200日移动均线，自10月以来玉米都没有突破该移动均线。

一些玉米多头价差逆转走势，而且走弱，此前美国农户在玉米价格较高时增加卖出，这令玉米加工厂的近期需求下降，使现货玉米价格承压。5月/7月玉米价差1CK6-N6跌至两周低点，上周曾触及约一年半高位。

接受路透调查的分析师预计，美国农业部数据将显示美国玉米种植完成率为14%，高于上周的4%，且高于去年同期的9%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，投机商降低其玉米净空头头寸至181,054口。

今日CBOT玉米期货成交量预计为562,753口。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)