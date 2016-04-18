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货币新闻 | 2016年 4月 19日 星期二 04:07 BJT

表格：截至4月17日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透4月18日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美
国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

  一周截至日           04/17/16  04/10/16  04/17/15   五年均值  
       
    
  冬麦生长状况 
  - 优                    9        8        7        --
  - 良                    48       48       35       --
  - 普通                  34       35       39       --
  - 差                    7        7        14       --
  - 很差                  2        2        5　      --
  
  玉米种植率  　　　　　　13       4        7        8       
  棉花种植率              7        5        7        10       
  稻米种植率  　　　　　　48       32       30       36       
  春麦种植率　　　　　　　27       13       31       19       
  稻米出苗率　　　　　　　19       12       14       19       
  冬麦抽穗率　　　　　　　12       4        13       15       (
完)

        
    

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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