表格：截至4月17日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透4月18日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美 国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/17/16 04/10/16 04/17/15 五年均值 冬麦生长状况 - 优 9 8 7 -- - 良 48 48 35 -- - 普通 34 35 39 -- - 差 7 7 14 -- - 很差 2 2 5 -- 玉米种植率 13 4 7 8 棉花种植率 7 5 7 10 稻米种植率 48 32 30 36 春麦种植率 27 13 31 19 稻米出苗率 19 12 14 19 冬麦抽穗率 12 4 13 15 ( 完) (编译 利棣儿；审校 李军)