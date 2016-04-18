版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 19日 星期二 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月18日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          79.01    +0.04    +0.05   1628986
    京东                29.34    -0.54    -1.81   9042570
    新浪              50.48    +0.49    +0.98    474134
    搜狐              48.05    -0.46    -0.95    288719
    网易             139.02    +0.74    +0.54   1217633
    百度             192.94    -0.28    -0.14   1499125
    
    台湾
    台湾积体电路       25.50    +0.04    +0.16   1874121
    联电                2.04    +0.04    +2.00     98715
    日月光              5.50    -0.05    -0.90    395838
    硅品精密           7.62    -0.16    -2.06    777984
    和信超媒体         2.79    +0.00    +0.00      5545
    友达                3.07    +0.00    +0.00     65045
    中华电信           34.39    +0.30    +0.88     61222
    台湾国际航电      42.27    +0.04    +0.09    625169
    
    香港
    中国移动           57.56    +0.07    +0.12    190389
    中国联通           12.78    -0.11    -0.85    106978
    中国电信           55.20    +0.54    +0.99      7355
    中芯国际            4.51    +0.08    +1.81      9386
    电讯盈科         6.87    +0.16    +2.38     14196
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐