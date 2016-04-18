《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月18日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 79.01 +0.04 +0.05 1628986 京东 29.34 -0.54 -1.81 9042570 新浪 50.48 +0.49 +0.98 474134 搜狐 48.05 -0.46 -0.95 288719 网易 139.02 +0.74 +0.54 1217633 百度 192.94 -0.28 -0.14 1499125 台湾 台湾积体电路 25.50 +0.04 +0.16 1874121 联电 2.04 +0.04 +2.00 98715 日月光 5.50 -0.05 -0.90 395838 硅品精密 7.62 -0.16 -2.06 777984 和信超媒体 2.79 +0.00 +0.00 5545 友达 3.07 +0.00 +0.00 65045 中华电信 34.39 +0.30 +0.88 61222 台湾国际航电 42.27 +0.04 +0.09 625169 香港 中国移动 57.56 +0.07 +0.12 190389 中国联通 12.78 -0.11 -0.85 106978 中国电信 55.20 +0.54 +0.99 7355 中芯国际 4.51 +0.08 +1.81 9386 电讯盈科 6.87 +0.16 +2.38 14196 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张涛；审校 龚芳)