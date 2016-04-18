澳新经济指标预测--4月19日-4月26日****

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月18日当周 4月19日(二) 暂无重要经济数据公布。 4月20日(三) 暂无重要经济数据公布。 4月21日(四) 暂无重要经济数据公布。 4月22日(五) 暂无重要经济数据公布。 4月25日当周 4月25日(一) 暂无重要经济数据公布。 4月26日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 39.1 出口(亿新西兰元) -- 42.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.39 年度贸易收支(亿新西兰元) 截止3月的一年 -- 逆差33.2 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 龚芳)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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